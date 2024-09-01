Россияне начали чаще менять масло в машинах: известна причина

Fresh: автомобилисты стали чаще менять моторное масло из-за недоверия к нему

Российские водители сейчас меняют моторное масло в среднем на 500-700 километров раньше, чем тремя годами ранее, сообщили в автомобильном маркетплейсе Fresh со ссылкой на результаты проведенного в семи регионах РФ исследования. Причиной тому послужили рекомендации автопроизводителей и недоверие к маслам малоизвестных брендов.

Так, 28% опрошенных с помощью частой замены масла хотят продлить срок службы мотора в условиях ограниченного доступа к новым автомобилям. 13% респондентов пояснили, что у китайских авто изначально производитель требует менять масло каждые 10 тыс. километров, а не раз в 15 тыс. километров, как это было у «европейцев».

Руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Илья Иванский рассказал, что также наблюдается такой тренд : большинство ГСМ-брендов с мировым именем ушли из РФ, и автомобилисты сомневаются, что новое масло с неизвестным пакетом присадок способно нормально отработать положенный срок.

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: «Газета.Ru»