Длина 5,1 метра, электромагнитная подвеска: представлен новый гибридный минивэн

Компания BYD представила на выставке в Чэнду большой минивэн Xia

Китайский бренд BYD презентовал на автошоу в Чэнду новый большой минивэн Xia. Автомобиль отличает трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери.

Длина новинки равна 5145 мм при колесной базе 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля.

Автомобиль оснащается электромагнитной подвеской, которая адаптируется под дорожное покрытие.

BYD Xia

В движение автомобиль приводит гибридная установка, состоящая из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора мощностью 268 л.с.

Продажи BYD Xia в Китае начнутся в этом году. Цены будут начинаться от 300 тыс. юаней (3,8 млн рублей по текущему курсу).

BYD Xia

Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.

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Источник: Carnewschina.com