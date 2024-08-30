Длина 5,1 метра, электромагнитная подвеска: представлен новый гибридный минивэн
Китайский бренд BYD презентовал на автошоу в Чэнду новый большой минивэн Xia. Автомобиль отличает трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери.
Длина новинки равна 5145 мм при колесной базе 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля.
Автомобиль оснащается электромагнитной подвеской, которая адаптируется под дорожное покрытие.
В движение автомобиль приводит гибридная установка, состоящая из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора мощностью 268 л.с.
Продажи BYD Xia в Китае начнутся в этом году. Цены будут начинаться от 300 тыс. юаней (3,8 млн рублей по текущему курсу).
Ранее сообщалось, что назван автомобиль, которым больше всего довольны покупатели в России.
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Источник: Carnewschina.com