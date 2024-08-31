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Доступный аналог Camry с просторным салоном и интересным дизайном показан публике

На автосалон в Чэнду компания Chery привезла прототип нового седана Fulwin E05

Китайская автомобильная компания Chery представила прототип своего нового седана Fulwin E05 на автосалоне в Чэнду. Эта модель несмотря на то, что пока не раскрывает всех своих секретов, уже привлекает к себе внимание своим смелым дизайном, аэродинамической формой и обещанием стать доступным аналогом таких икон автомобильной индустрии, как Honda Accord и Toyota Camry.

Chery Fulwin E05
Chery Fulwin E05
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ГИД ПО КАСКО

Fulwin E05 выделяется среди других моделей Chery своим острым и угловатым дизайном, как утверждает ресурс Autohome. Это отличительная черта, которая придает машине спортивный и динамичный облик, отличающийся от привычных форм современных автомобилей компании.

Chery Fulwin E05
Chery Fulwin E05

У Chery в РФ будет еще один бренд – уже седьмой!

Явные попытки инженеров и дизайнеров Chery оптимизировать аэродинамику Fulwin E05 видны невооруженным глазом. Хотя зеркала заднего вида и дверные ручки остаются стандартными, а не выдвижными, в целом машина демонстрирует стремление к минимальному сопротивлению воздуха.

В салоне – атмосферная подсветка, холодильник, две беспроводные зарядки для смартфона, встроенный видеорегистратор, медиасистема с большим экраном. На крыше машины установлен лидар, что подтверждает планы Chery встроить в Fulwin E05 систему автономного вождения. Хотя насколько продвинутой будет эта система, пока неизвестно.

Chery Fulwin E05
Chery Fulwin E05

Chery планирует предложить Fulwin E05 как с гибридной силовой установкой, так и с чисто электрической. Технических характеристик пока нет, но известно, что колесная база машины составляет 2900 мм, что делает ее прямым конкурентом Honda Accord и Toyota Camry.

Интерьер Chery Fulwin E05
Интерьер Chery Fulwin E05

Ожидается, что цена Fulwin E05 не будет превышать 20 000 долларов (150 000 юаней). Но пока неясно, какая конкретно версия будет стоить так дешево – базовая или топовая.

Оценка экспертов лаборатории

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Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 1
31.08.2024
Фото:Autohome
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