Доступный аналог Camry с просторным салоном и интересным дизайном показан публике

На автосалон в Чэнду компания Chery привезла прототип нового седана Fulwin E05

Китайская автомобильная компания Chery представила прототип своего нового седана Fulwin E05 на автосалоне в Чэнду. Эта модель несмотря на то, что пока не раскрывает всех своих секретов, уже привлекает к себе внимание своим смелым дизайном, аэродинамической формой и обещанием стать доступным аналогом таких икон автомобильной индустрии, как Honda Accord и Toyota Camry.

Chery Fulwin E05

Fulwin E05 выделяется среди других моделей Chery своим острым и угловатым дизайном, как утверждает ресурс Autohome. Это отличительная черта, которая придает машине спортивный и динамичный облик, отличающийся от привычных форм современных автомобилей компании.

Chery Fulwin E05

Явные попытки инженеров и дизайнеров Chery оптимизировать аэродинамику Fulwin E05 видны невооруженным глазом. Хотя зеркала заднего вида и дверные ручки остаются стандартными, а не выдвижными, в целом машина демонстрирует стремление к минимальному сопротивлению воздуха.

В салоне – атмосферная подсветка, холодильник, две беспроводные зарядки для смартфона, встроенный видеорегистратор, медиасистема с большим экраном. На крыше машины установлен лидар, что подтверждает планы Chery встроить в Fulwin E05 систему автономного вождения. Хотя насколько продвинутой будет эта система, пока неизвестно.

Chery Fulwin E05

Chery планирует предложить Fulwin E05 как с гибридной силовой установкой, так и с чисто электрической. Технических характеристик пока нет, но известно, что колесная база машины составляет 2900 мм, что делает ее прямым конкурентом Honda Accord и Toyota Camry.

Интерьер Chery Fulwin E05

Ожидается, что цена Fulwin E05 не будет превышать 20 000 долларов (150 000 юаней). Но пока неясно, какая конкретно версия будет стоить так дешево – базовая или топовая.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Autohome