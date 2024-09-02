Самые дешевые новые машины в России: цена от 700 тыс. до ₽1,7 млн

Названы десять самых доступных новых автомобилей в России в сентябре 2024 года

Оказалось, что как минимум десять моделей автомобилей в РФ можно купить по цене от 700 тыс. рублей до 1,7 млн рублей. Самым доступным автомобилем в сентябре 2024 года остается Lada Granta, базовая версия которой, согласно официальному прайс-листу, стоит 700 тыс. рублей. Под капотом 90-сильный 8-клапанный двигатель и 5-ступенчатая МКП. Комплектация минимальная.

Второе место у Lada Niva Legend. Полноприводный внедорожник в базе можно купить за 981 тыс. рублей. Он оснащен 1,7-литровым мотором мощностью 83 л.с., МКП. Комплектация начальная.

На третьем месте внедорожник Lada Niva Travel, оснащенный 1,7-литровым 80-сильным мотором, МКП. Комплектация включает боковые зеркала с обогревом и электроприводом, 15-дюймовые стальные диски.

Самая дешевая Lada Vesta продается за 1,46 млн рублей. У нее под капотом 1,6-литровый 90-сильный двигатель, 5-ступенчатая МКП. Также автомобиль получил две подушки безопасности, кондиционер и боковые зеркала с электроприводом и обогревом.

Lada Granta

По такой же цене продается УАЗ Хантер плюс 50 тыс. рублей за доставку внедорожника до дилерского центра. У этого авто бензиновый мотор мощностью 112 л.с., 5-ступенчатая МКП, подключаемый полный привод.

За ним следует кроссовер Livan X3 Pro по цене 1,56 млн рублей с учетом прямой скидки. Автомобиль оснащен 103-сильным 1,5-литровым мотором и вариатором. Оснащение включает мультифункциональное рулевое колесо, бесключевой доступ, парковочные датчики сзади, медиасистему с 8-дюймовым экраном.

1,63 млн рублей сейчас стоит УАЗ Патриот с 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., МКП.

В перечень вошел также УАЗ Пикап по цене 1,655 млн рублей. Агрегаты те же, что и у Патриота, в оснащение входят электрические стеклоподъемники в передних дверях и аудиоподготовка.

Lada Largus можно приобрести за 1,66 млн рублей. Это цена 5-местного универсала с 1,6-литровым 90-сильным мотором. У этой машины есть водительская подушка безопасности, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер.

На десятой строчке списка самых доступных новых автомобилей в России Москвич 3 с ценой 1,7 млн рублей, в комплектацию которого входят парковочные датчики сзади, круиз-контроль, бесключевой доступ и другое.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: «Автоновости дня»