На рынке РФ нашли 3 достойные замены китайскому флагманскому внедорожнику

Infiniti, Lexus и Mercedes-Benz G-Class названы достойной альтернативой Tank 700

На авторынок России уже до конца 2024 года выйдет автомобиль Tank 700 из Китая. Но в качестве альтернативы флагманского внедорожника можно рассмотреть три достойных авто.

Infiniti QX80 – эта модель от японского бренда не только не уступает китайскому внедорожнику, но и похож на него концептуально. Infiniti QX80 завозится в Россию по схеме серого параимпорта и уже доступен для заказа. Топовая комплектация оснащена 22-дюймовыми колесными дисками, габаритами «японец» превосходит «китайца»: 5364/2116/1946 мм, размер колесной базы 3073 мм.

Infiniti QX80

В базовой комплектации внедорожник оснащен адаптивным круиз-контролем с функцией удержания в полосе, а в более дорогих версиях – системой ProPilot 2.1, благодаря которой водитель может убирать руки с руля во время движения. Под капотом Infiniti QX80 стоит битурбированный двигатель V6 объемом 3,5 л мощностью 450 л. с. (698 Нм), он работает в паре с 9-ступенчатой АКП, доступны и полноприводная, и заднеприводная версии. Цена на новый Infiniti QX80 2024 года выпуска на рынке РФ составляет 15-16 млн рублей.

Lexus GX 550 – цена этого автомобиля примерна такая же, но есть модели и подороже, доставка в РФ исключительно под заказ обойдется в 16-17 млн рублей. Это более компактный, чем Tank 700, автомобиль, он построен на платформе GA-F от Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Размер колесной базы составляет 2850 мм, габариты 4950/1980/1865 мм. В топовых версиях доступна адаптивная подвеска, как у Tank 700, трансмиссия с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом Torsen.

Lexus GX 550

Lexus GX 550 оснащен бензиновым битурбомотором объемом 3,4 л мощностью до 354 л. с. (650 Нм), с ним в паре работает 10-ступенчатый автомат. Базовая комплектация оснащена двухзонным климат-контролем, системой безопасности Lexus Safety System+, есть обогрев и вентиляция передних сидений. В списке оснащения: проекционный экран, электропривод пятой двери, охлаждаемый подлокотник и аудиосистема Mark Levinson с 21 динамиком.

Mercedes-Benz G-Class – этот «немец» также завозится в РФ по схеме параллельного импорта. Цена варьируется в пределах 26-33 млн рублей за авто 2023 года выпуска. Для заказа в нашей стране доступны только дореформенные версии с двигателем V8 объемом 4,0 л мощностью 422 л. с. 8-ступенчатым автоматом, а также турбодизелем объемом 2,9 л мощностью 330 л. с. В обновленных версиях G-Class вместо турбодизеля турбомотор объемом 3,0 л мощностью 449 л. с. (560 Нм).

Mercedes-Benz G-Class

У этого внедорожника богатое оснащение: три механические блокировки дифференциалов, стальная рама и неразрезной задний мост. Передняя подвеска на втором поколении G-Class независимая, реечное рулевое управление. Габаритами 4817/1931/1969 мм при размере колесной базы 2890 мм G-Class уступает китайскому Tank 700е.

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Источник: autonews.ru