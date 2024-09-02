Топ-5 китайских б/у автомобилей в РФ

«Автостат»: кроссовер Chery Tiggo сохранил лидерство на вторичном рынке России

Китайский кроссовер Chery Tiggo признан самым популярным автомобилем на вторичном рынке России. К такому мнению пришли аналитики агентства «Автостат».

Отмечается, что по итогам июля 2024 года жители РФ приобрели на вторичном рынке 18 241 легковой автомобиль китайского производства. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2023 года, тогда продажи достигли показателя в 10 150 единиц.

Четверть всех купленных в июле б/у «китайцев» приходится на Chery, в количественном выражении это 4554 единицы – на 55% больше, чем год назад. Пятая часть из этого количества принадлежит Geely – 3697 шт.; (рост за год 78%), а восьмая часть – Haval (2343 шт.; рост в 2,3 раза). Отметку в 1 тыс. экземпляров достигли Lifan (1898 шт.; +13%) и Great Wall (1103 шт.; +4%).

Chery Tiggo

Кроссовер Chery Tiggo сохранил за собой статус самого популярного китайского автомобиля с пробегом в РФ. На его продажи по итогам июля приходится 780 экземпляров. Немного недотянул до этого уровня Haval Jolion – он разошелся на вторичке тиражом 770 машин. Третью строчку занимает Geely Coolray с показателем 715 экземпляров. Также в топ-5 вошли Lifan X60 и Haval F7 (611 и 586 шт. соответственно). По итогам семи месяцев 2024 года россияне купили 98 907 автомобилей с пробегом китайского производства, это на 58% больше, чем за период с января по июль 2023 года.

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Источник: autostat.ru