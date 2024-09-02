#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Топ-5 китайских б/у автомобилей в РФ

«Автостат»: кроссовер Chery Tiggo сохранил лидерство на вторичном рынке России

Китайский кроссовер Chery Tiggo признан самым популярным автомобилем на вторичном рынке России. К такому мнению пришли аналитики агентства «Автостат».

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Отмечается, что по итогам июля 2024 года жители РФ приобрели на вторичном рынке 18 241 легковой автомобиль китайского производства. Это на 80% больше, чем за аналогичный период 2023 года, тогда продажи достигли показателя в 10 150 единиц.

Четверть всех купленных в июле б/у «китайцев» приходится на Chery, в количественном выражении это 4554 единицы – на 55% больше, чем год назад. Пятая часть из этого количества принадлежит Geely – 3697 шт.; (рост за год 78%), а восьмая часть – Haval (2343 шт.; рост в 2,3 раза). Отметку в 1 тыс. экземпляров достигли Lifan (1898 шт.; +13%) и Great Wall (1103 шт.; +4%).

Chery Tiggo
Chery Tiggo

Кроссовер Chery Tiggo сохранил за собой статус самого популярного китайского автомобиля с пробегом в РФ. На его продажи по итогам июля приходится 780 экземпляров. Немного недотянул до этого уровня Haval Jolion – он разошелся на вторичке тиражом 770 машин. Третью строчку занимает Geely Coolray с показателем 715 экземпляров. Также в топ-5 вошли Lifan X60 и Haval F7 (611 и 586 шт. соответственно). По итогам семи месяцев 2024 года россияне купили 98 907 автомобилей с пробегом китайского производства, это на 58% больше, чем за период с января по июль 2023 года.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Количество просмотров 148
02.09.2024
Фото:Depositphotos | «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0