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Выгода до 600 тыс. рублей: эти машины сильно подешевели в августе

Автомобили шести марок подешевели в России в августе 2024 года

Машины шести брендов подешевели в РФ в августе 2024 года, выяснил ресурс «Автоновости дня». Компания «Автомобильные технологии», выпускающая на заводе «ПСМА Рус» кроссовер Citroen C5 Aircross, сделала его доступнее на 400 тыс. рублей.

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Подешевели и рестайлинговые кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max. За счет увеличения прямой скидки они стали доступнее на 90 тыс. рублей и 20-150 тыс. рублей соответственно.

Официальный дистрибьютор Foton в России компания «МБ Рус» с начала августа по 30 сентября она будет продавать полноприводный китайский пикап Tunland G7 в топовой комплектации 2023 года выпуска с прямой скидкой в 500 тысяч рублей.

У бренда Changan подешевела почти вся модельная линейка: у некоторых моделей снизились цены, а у других увеличилась прямая скидка, поэтому теперь их можно купить на 30-200 тыс. рублей дешевле.

Единственная комплектация кроссовера DFSK ix5 Premium стала дешевле на 600 тыс. рублей.

В августе бренд Exeed сперва снизил цены на рестайлинговый флагманский кроссовер VX, а на купе-кроссовер RX и снизил, и поднял одновременно. Позднее марка еще раз снизила цены на кросс-купе RX. В результате две его версии стали стоить столько же, сколько до подорожания, а одна тем самым подешевела два раза: на 250 тыс. и 100 тыс. рублей.

В конце августа кроссовер VX получил новую базовую комплектацию Prestige и в силу этого подешевел на 350 тыс. рублей, а через неделю эта же версия стала доступнее еще на 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 49792
02.09.2024
Фото:
«За рулем»
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