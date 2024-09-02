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Эти бренды изменили цены на легковые автомобили — мы знаем марки моделей

Автостат: Solaris и Exeed во второй половине августа изменили прайс-листы в РФ

На авторынке России в период с 16 по 31 августа текущего года изменились цены на новые автомобили у брендов Solaris и Exeed. Об изменениях прайс-листов сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на результаты мониторинга, проведенного экспертами ресурса «Цена Авто».

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Речь идет о рекомендованной розничной цене (РРЦ) без учета акций, специальных предложений и дополнительных акций. В частности, стоимость седана Solaris HS в комплектациях с автоматической коробкой передач теперь составляет 130 тыс. рублей (прибавка составила 15 тыс. рублей – плюс 0,7- 6,0%).

Solaris HS
Solaris HS

Кроме того, выросли в цене на 30-130 тыс. рублей седан Solaris KRS (плюс 1,5-6,0%) и кросс-хэтчбек Solaris KRX (плюс 1,5-5,5%). Также стал дороже на 98-113 тыс. рублей кроссовер Solaris HC (прибавка составила 3,8- 4,0%).

Примечательно, что в этот же период китайский кроссовер Exeed RX стал доступнее на 100 тыс. рублей (минус 1,9 – 2,1%).

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: autostat.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Solaris
Количество просмотров 262
02.09.2024
Фото:Solaris
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