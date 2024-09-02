Вам не прилетит штраф за обгон «паровозиком» – комментарий Верховного суда РФ

Верховный суд РФ разъяснил, в каких случаях разрешен обгон машин «паровозиком»

В России разрешен обгон попутных автомобилей «паровозиком» в рамках соответствующего постановления. Такое разъяснение дал Верховный суд России в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Ранее, 30 августа текущего года, парламентарий опубликовал запрос в своем Telegram-канале, попросив дать дополнительные разъяснения в части применения пункта 11.2 Правил дорожного движения и судебной практики в части привлечения к административной ответственности автовладельцев за совершение обгона транспортного средства, следующего за движущимся впереди другим ТС в момент выполнения им обгона или объезда (в простонародье – обгон «паровозиком»).

Согласно постановлению пленума Верховного суда № 20 от 25 июня 2019 года, «не допускается обгон движущегося впереди транспортного средства, производящего обгон или объезд препятствия либо движущегося впереди по той же полосе и подавшего сигнал поворота налево, а также следующего позади ТС, начавшего обгон». Кроме того, запрещен маневр обгона, если по его завершении водитель не может вернуться на свою полосу, не создавая при этом опасности для движения или помех обгоняемому транспорту.

Таким образом, совершать обгон машины, которая сама в этот момент обгоняет другое транспортное средство, нельзя: это считается «двойным обгоном», и он запрещен ПДД. При этом выполнить обгон, пристроившись за машиной «паровозиком», не запрещено, подчеркивают в Верховном суде РФ, данная мера регламентируется соответствующими постановлениями от 11 июня, 5 июня и 27 февраля 2024 года.

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Источник: iz.ru