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Проедут сотни тысяч километров без проблем: названы лучшие спортивные «японцы»

HotCars перечислил самые выносливые японские спортивные автомобили

Самые надежные и динамичные японские автомобили в 2024 году перечислили эксперты портала HotCars. Лидирует седан Lexus IS 500 F Sport с рейтингом надежности, по оценке J.D. Power, на уровне 88 баллов из 100 возможных.

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Под капотом этого авто 5,0-литровый двигатель V8, который также используется в других флагманских моделях Lexus вроде RC G и LC 500. Этот простой агрегат без турбонаддува отличается высокой надежностью. Трансмиссия у также простая и надежная.

В США новый Lexus IS 500 F Sport стоит от 60 045 долларов (5,5 млн рублей). Но на вторичке такую машину с небольшим пробегом можно найти примерно за 55-65 тыс. долларов (5-5,9 млн рублей). Автомобиль выделяют мощный двигатель, стильный дизайн, комфорт.

Lexus IS 500 F Sport
Lexus IS 500 F Sport

Также в список самых надежных японских спортивных автомобилей 2024 года попал Subaru BRZ (79 баллов из 100). Под капотом у него оппозитный 228-сильный двигатель NA H4 объемом 2,4 литра.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: HotCars

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | HotCars
Количество просмотров 158
02.09.2024
Фото:Unsplash | HotCars
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