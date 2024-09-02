В России начнут собирать два популярных китайских кроссовера

В России начнут производство кроссоверов Chery Tiggo 4 Pro и Jetour X70 Plus

Популярные кроссоверы Chery Tiggo 4 Pro и Jetour X70 Plus скоро начнут выпускать в России. Из полученного недавно ОТТС следует, что Chery Tiggo 4 Pro должен встать на конвейер бывшего завода Volkswagen в Калуге, а Jetour X70 Plus будут собирать на калининградском «Автоторе».

Сертификаты ОТТС больше не публикуют в открытом доступе, поэтому точные характеристики Chery Tiggo 4 Pro российской сборки пока неизвестны. Скорее всего, они будут идентичны параметрам кроссовера китайской сборки.

Chery Tiggo 4 Pro

Размеры Tiggo 4 Pro 4318×1831×1662 мм, кроссовер будет оснащаться 1,5-литровыми двигателями. На выбор будут доступны 113-сильный атмосферный и 147-сильный турбированный, которые смогут работать с МКП и вариатором.

Jetour X70 Plus представляет собой среднеразмерный 5-местный кроссовер с точными габаритами 4724×1900×1720 мм. Под капотом этого автомобиля установлен 1,6-литровый турбодвигатель на 190 л. с. в связке с 7-диапазонным роботом. Привод передний.

Jetour X70 Plus

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: «Китайские автомобили»