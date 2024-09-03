Купил дешевле — продал дороже: где дилеры скупают авто с пробегом для перепродажи

Эксперты выяснили, в каких регионах РФ дилерам выгоднее всего выкупать машины

Дилеры Уральского федерального округа могут получить прибыль до 39% при перепродаже автомобилей шведского производства. К такому выводу пришли специалисты сервиса Авто.ру. В ходе анализа вторичного рынка выяснилось, на какие автомобили в разных субъектах РФ стоит обратить внимание дилерам при выкупе для более выгодной их продажи в своем регионе.

Для каждого федерального округа эксперты сервиса Авто.ру Бизнес подготовили подборку из трех марок, которые выгодно выкупать в других федеральных округах для последующей продажи в своём. Для этого среднюю стоимость автомобилей от частных лиц сравнили со средней ценой продажи дилеров в разных регионах.

Были проанализированы машины от частных продавцов с пробегом до 150 тыс. километров, средним возрастом до семи лет, имеющих не более трех владельцев, не более одного ДТП и не более одного расчета стоимости ремонта с суммой не более 500 тыс. рублей.

Выяснилось, что дилеры Центрального федерального округа (ЦФО) могут рассчитывать на доходность в 6-7% при выкупе BMW X5 и Hyundai Sonata в Cеверо-Западном федеральном округе и последующей их продажи у себя в регионе.

В случае выкупа BMW X3 в Приволжском федеральном округе маржа в среднем на 5% выше при реализации в Центральном федеральном округе.

В Приволжском федеральном округе выгоднее всего продавать машины с пробегом верхнего ценового сегмента, выкупленные в Центральном федеральном округе. В частности, хэтчбек Mini, купленный в Центральном федеральном округе, принесет в среднем на 19% больше доходности, Volvo XC90 – на 15%, а Mercedes-Benz GLE – на 10%.

В Южном федеральном округе выгодно продавать автомобили, выкупленные в ЦФО. Например, доходность от перепродажи Mercedes-Benz GLE может составить до 19%, Mini – 14%, а Porche Cayenne добавит 9%.

Что касается Уральского федерального округа, то самыми высокодоходными оказались шведские и немецкие автомобили, выкупленные в ЦФО: Volvo XC90 можно продать с выгодой до 39%. Volvo XC60 – 24%, Audi Q7 – 20%.

В Сибирском федеральном округе наиболее выгодными для завоза из других регионов РФ являются BMW X5 и Mercedes-Benz C-klasse из Северо-западного федерального округа – прибыль при перепродаже составит 34% и 25% соответственно. BMW X3, выкупленный в Приволжском федеральном округе, может добавить 18% к доходу при продаже в Сибирском федеральном округе.

Renault Logan, выкупленный в Уральском федеральном округе, добавит дилерам при продаже в Северо-Западном федеральном округе 16% к прибыли, BMW X3 из Приволжского федерального округа добавит 7%, а Audi Q7 из Центрального федерального округа – 5%.

Дилерам Северо-Кавказского федерального округа наиболее выгодна продажа премиум-автомобилей, выкупленных в Центральном федеральном округе. Например, Lexus NX добавит 36% к прибыли, Mercedes-Benz GLE – 25%, BMW X6 – 22%. Отмечается, что при анализе учитывался процент повышения доходности без учета затрат на доставку автомобиля из одного региона в другой.

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Источник: пресс-служба Авто.ру