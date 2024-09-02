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Популярный кроссовер Haval заметно подорожал со старта продаж в России

Эксперт Житнухин: кроссовер Haval Jolion за три года подорожал на ₽810 тыс. в РФ

Хитовый кроссовер Haval Jolion подорожал в России на 810 тыс. рублей с момента дебюта в 2021 году, пояснил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

Haval Jolion
Haval Jolion
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На старте продаж цена автомобиля начиналась от 1,18 млн рублей. В 2022 году Haval Jolion в базе подорожал до 1,44 млн рублей, к концу года комплектация Comfort стала дороже на 350 тыс. рублей и стоила 1,79 млн рублей, рассказал специалист.

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Кроссовер дорожал и в 2023 году: его цена выросла до 1,9 млн рублей. В 2024 году цена базовой комплектации оставалась прежней. Также за сдачу старого автомобиля в трейд-ин при покупке можно сэкономить 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:Haval | «За рулем»
Количество просмотров 4012
02.09.2024
Фото:Haval | «За рулем»
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