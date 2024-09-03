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Китайский автобренд возглавил топ-10 крупнейших иностранных компаний в России

Forbes: Chery с выручкой 590,3 млрд возглавила рейтинг иностранных компаний в РФ

В 2023 году китайский автопроизводитель Chery впервые занял первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. Выручка компании составила 590,3 млрд рублей.

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На втором месте оказался японский производитель табачных изделий JT Group с выручкой 480 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров американская табачная компания Philip Morris International с совокупной выручкой 440,2 млрд рублей.

В топ-10 также вошли PepsiCo с выручкой 338 млрд рублей, Great Wall Motor с 323 млрд рублей, Auchan Retail/Elo с 275,5 млрд рублей, Raiffeisen Bank International с 252,1 млрд рублей, Metro с 225,8 млрд рублей, Nestle с 210 млрд рублей и Geely Automobile с 199,6 млрд рублей.

Рейтинг составлен на основе выручки компаний, более чем на 50% принадлежащих иностранным корпорациям или физлицам на 23 августа 2024 года. В расчет включены данные основных российских подразделений иностранных компаний.

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Интересно, что дидер предыдущего года, французская розничная сеть «Леруа Мерлен» вообще выбыла из списка. Головная компания Adeo передала контроль над российскими активами местному топ-менеджменту.

Число китайских компаний в рейтинге этого года увеличилось до 11.

А здесь вы найдете китайский рейтинг автомобилей 2024 года. Среди моделей, представленных исключительно китайскими брендами, наибольшее внимание привлекли те, что есть сегодня и в России.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Алексеева Елена
Фото:Deoisitphotos
Количество просмотров 115
03.09.2024
Фото:Deoisitphotos
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