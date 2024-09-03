Китайский автобренд возглавил топ-10 крупнейших иностранных компаний в России

Forbes: Chery с выручкой 590,3 млрд возглавила рейтинг иностранных компаний в РФ

В 2023 году китайский автопроизводитель Chery впервые занял первое место в рейтинге крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes. Выручка компании составила 590,3 млрд рублей.

На втором месте оказался японский производитель табачных изделий JT Group с выручкой 480 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров американская табачная компания Philip Morris International с совокупной выручкой 440,2 млрд рублей.

В топ-10 также вошли PepsiCo с выручкой 338 млрд рублей, Great Wall Motor с 323 млрд рублей, Auchan Retail/Elo с 275,5 млрд рублей, Raiffeisen Bank International с 252,1 млрд рублей, Metro с 225,8 млрд рублей, Nestle с 210 млрд рублей и Geely Automobile с 199,6 млрд рублей.

Рейтинг составлен на основе выручки компаний, более чем на 50% принадлежащих иностранным корпорациям или физлицам на 23 августа 2024 года. В расчет включены данные основных российских подразделений иностранных компаний.

Интересно, что дидер предыдущего года, французская розничная сеть «Леруа Мерлен» вообще выбыла из списка. Головная компания Adeo передала контроль над российскими активами местному топ-менеджменту.

Число китайских компаний в рейтинге этого года увеличилось до 11.

А здесь вы найдете китайский рейтинг автомобилей 2024 года. Среди моделей, представленных исключительно китайскими брендами, наибольшее внимание привлекли те, что есть сегодня и в России.

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Источник: ТАСС