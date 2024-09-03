В России поступил в продажу компактный грузовик
В России начались продажи нового малотоннажного грузовика Ambertruck JL по цене от 2,89 млн рублей, сказано в сообщении дистрибьютора «ТД Комавто». Грузовик производят на заводе «Автотор» в Калининградской области.
Полная масса равна 3,5 т, грузоподъемность шасси составляет 1560 кг. Модель оснащена 4-цилиндровым дизельным мотором с турбонаддувом объемом 2,8 л мощностью 109 л.с. и 5-ступенчатой МКП.
Длина колесной базы равна 3360 мм, монтажная длина рамы — 4347 мм, общая длина шасси — 5900 мм. Кабина JL рассчитана на перевозку водителя и одного пассажира, в стандартную комплектацию входит кондиционер, регулировка рулевой колонки.
Ambertruck JL базируется на китайской модели JMC Carrying. Для использования в РФ грузовик прошел адаптацию, включая комплекс мер по повышению коррозионной стойкости.
О запуске бренда Ambertruck стало известно в феврале. Новинка дополнила линейку коммерческих автомобилей этого бренда, включающую грузовые шасси 7,5 т, 9,3 т и 12 т, а также пикап Work.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: «Известия»