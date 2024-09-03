Авторынок России растет: положительная динамика за год достигла 35%

Минпромторг: рынок новых легковых автомобилей в РФ по итогам августа вырос

По итогам августа 2024 года продажи новых легковых автомобилей на авторынке России выросли на 35% в годовом выражении и достигли показателя в 146,4 тыс. При этом совокупные продажи по легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам выросли на 25%, до 170,5 тыс. экземпляров. Об этом сообщили в Минпромторге РФ со ссылкой на данные аналитиком компании ППК.

Согласно данным, продажи легких коммерческих автомобилей в РФ составили 12 тыс. штук, рост в годовом выражении составил 16%. Грузовиков было продано 10,8 тыс. экземпляров (минус 32%), автобусов – 1,3 тыс. (минус 11% в годовом выражении).

«По итогам января-августа 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 173 614 новых автомобилей (до трех лет), что на 52% больше показателей аналогичного периода прошлого года (773 235 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 516 тысяч штук, что на 32% больше показателей января-августа 2023 года», – уточнили в Минпромторге.

Что касается рынка легковых автомобилей, то за восемь месяцев с начала текущего года их продажи достигли показателя в 994,6 тыс. машин (плюс 63% в годовом выражении), легких коммерческих автомобилей – 84 тыс. (плюс 37%), грузовиков – 81,3 тыс. (минус 10%), автобусов – 13,6 тыс. (плюс 12% в годовом выражении).

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Источник: 1prime.ru