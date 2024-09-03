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Новый свет: УАЗ модернизировал семейство Профи

Все модификации грузовика УАЗ Профи получили светодиодные ходовые огни

Начиная с сентября, все модификации грузовика УАЗ Профи получили светодиодные (LED) дневные ходовые огни (ДХО), сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Такое решение позволит снизить температуру накала секции и исключит возможность помутнения пластика при эксплуатации, считают на предприятии.

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Новая блок-фара сохранит общую конфигурацию и посадочные места, только вместо двухнитевых ламп накаливания источником белого света ДХО теперь будут девять LED-элементов. Они рассчитаны на весь срок службы машины, то есть не требуют замены.

С новыми ДХО фары Профи должны меньше нагреваться и меньше мутнеть
С новыми ДХО фары Профи должны меньше нагреваться и меньше мутнеть

До сих пор фары у Профи полностью состояли из ламп накаливания, а LED-элементы в качестве ДХО использовались только на флагманском внедорожнике Патриот. Блок-фары Патриота и Профи похожи, но не взаимозаменяемы.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: УАЗ Сегодня

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 325
03.09.2024
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Отзывы о УАЗ Профи ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1