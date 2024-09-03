Новый свет: УАЗ модернизировал семейство Профи
Начиная с сентября, все модификации грузовика УАЗ Профи получили светодиодные (LED) дневные ходовые огни (ДХО), сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Такое решение позволит снизить температуру накала секции и исключит возможность помутнения пластика при эксплуатации, считают на предприятии.
Новая блок-фара сохранит общую конфигурацию и посадочные места, только вместо двухнитевых ламп накаливания источником белого света ДХО теперь будут девять LED-элементов. Они рассчитаны на весь срок службы машины, то есть не требуют замены.
До сих пор фары у Профи полностью состояли из ламп накаливания, а LED-элементы в качестве ДХО использовались только на флагманском внедорожнике Патриот. Блок-фары Патриота и Профи похожи, но не взаимозаменяемы.
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Источник: УАЗ Сегодня