Новый свет: УАЗ модернизировал семейство Профи

Все модификации грузовика УАЗ Профи получили светодиодные ходовые огни

Начиная с сентября, все модификации грузовика УАЗ Профи получили светодиодные (LED) дневные ходовые огни (ДХО), сообщает пресс-служба Ульяновского автозавода. Такое решение позволит снизить температуру накала секции и исключит возможность помутнения пластика при эксплуатации, считают на предприятии.

Новая блок-фара сохранит общую конфигурацию и посадочные места, только вместо двухнитевых ламп накаливания источником белого света ДХО теперь будут девять LED-элементов. Они рассчитаны на весь срок службы машины, то есть не требуют замены.

С новыми ДХО фары Профи должны меньше нагреваться и меньше мутнеть

До сих пор фары у Профи полностью состояли из ламп накаливания, а LED-элементы в качестве ДХО использовались только на флагманском внедорожнике Патриот. Блок-фары Патриота и Профи похожи, но не взаимозаменяемы.

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Источник: УАЗ Сегодня