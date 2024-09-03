Престижная марка, дешевле 2 млн: в России начали продавать конкурента Lada Vesta
Российские мультибрендовые автосалоны начали в большом количестве предлагать седаны Chevrolet Onix, собранные на предприятии UzAuto Motors в Узбекистане. Этот завод производит широкую линейку моделей Chevrolet, и Onix – одна из самых недорогих. По габаритам, техническим характеристикам и оснащению она близка к российской Весте.
Сейчас на российских классифайдах обнаруживаются десятки объявлений о продаже новых седанов Chevrolet Onix по цене чуть более двух миллионов рублей. Многие машины – 2023 года выпуска, но с околонулевыми пробегами.
Один дилер в Воронеже выставил на продажу сразу несколько Chevrolet Onix в разных комплектациях. Седан белого света с 1,2-литровым турбомотором (132 л.с.) и 6-ступенчатой АКП можно купить за 2 149 000 рублей. Но если взять машину с 90-сильным мотором 1.2 и механической КП, причем в кредит и сдавая старый автомобиль в трейд-ин, можно уложиться в 1 966 000 рублей.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?