Ленинский проспект больше не самая аварийная улица столицы

Варшавское шоссе находится на первом месте самых аварийных улиц Москвы

Компания «АльфаСтрахование» провела анализ данных по ДТП с клиентами компании в Москве и выяснила, какие улицы внутри МКАД в 2024 году стали наиболее аварийными. Если в прошлом году на первом месте по числу аварий находился Ленинский проспект, то в этом году лидером стало Варшавское шоссе, которое ранее даже не входило в топ-10 самых аварийных.

Растущее количество автомобилей в Москве способствует увеличению аварийности на дорогах. Причем это не только единичные инциденты, но и большое количество ДТП с участием такси и каршеринговых машин. Часто аварии происходят в местах с высоким трафиком, связанных с ремонтными работами.

На Варшавском шоссе в первом полугодии текущего года произошло более 2% от общего числа аварий. В городе продолжается масштабная реконструкция развязок на МКАД, что также повлияло на аварийность на основных магистралях, соединенных с кольцевой автодорогой.

В топ-10 наиболее аварийных участков по версии страховщика также вошли Дмитровское, Ленинградское и Каширское шоссе, Ленинский проспект, Ленинградский проспект, проспект Мира, Волгоградский проспект, Профсоюзная улица и шоссе Энтузиастов.

При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение аварийности на проспекте Мира, Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте.

В регионах массово пересматривают места установки камер фотофиксации из-за вступивших в силу новых правил. Эти правила требуют установки камер в местах с высокой аварийностью, на перекрестках, пешеходных переходах, выделенных полосах и других опасных участках. Там, где в установке камер смысла нет, их отключат или переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов.