#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Ленинский проспект больше не самая аварийная улица столицы

Варшавское шоссе находится на первом месте самых аварийных улиц Москвы

Компания «АльфаСтрахование» провела анализ данных по ДТП с клиентами компании в Москве и выяснила, какие улицы внутри МКАД в 2024 году стали наиболее аварийными. Если в прошлом году на первом месте по числу аварий находился Ленинский проспект, то в этом году лидером стало Варшавское шоссе, которое ранее даже не входило в топ-10 самых аварийных.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Растущее количество автомобилей в Москве способствует увеличению аварийности на дорогах. Причем это не только единичные инциденты, но и большое количество ДТП с участием такси и каршеринговых машин. Часто аварии происходят в местах с высоким трафиком, связанных с ремонтными работами.

На Варшавском шоссе в первом полугодии текущего года произошло более 2% от общего числа аварий. В городе продолжается масштабная реконструкция развязок на МКАД, что также повлияло на аварийность на основных магистралях, соединенных с кольцевой автодорогой.

В топ-10 наиболее аварийных участков по версии страховщика также вошли Дмитровское, Ленинградское и Каширское шоссе, Ленинский проспект, Ленинградский проспект, проспект Мира, Волгоградский проспект, Профсоюзная улица и шоссе Энтузиастов.

При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение аварийности на проспекте Мира, Профсоюзной улице и Кутузовском проспекте.

Режим «Собака» позволит ненадолго оставить питомца в машине

В регионах массово пересматривают места установки камер фотофиксации из-за вступивших в силу новых правил. Эти правила требуют установки камер в местах с высокой аварийностью, на перекрестках, пешеходных переходах, выделенных полосах и других опасных участках. Там, где в установке камер смысла нет, их отключат или переведут в режим фиксации движения без вынесения штрафов.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 66
03.09.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0