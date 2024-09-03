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Массовое ДТП в Башкирии: столкнулись четыре машины

В Туймазинском районе Башкирии произошло ДТП с участием четырех автомобилей

3 сентября в Туймазинском районе Башкирии около села Субханкулово произошла массовая авария с участием четырех автомобилей.

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Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Уточняется, что в ДТП попали автомобили ВАЗ («Нива»), Lada Vesta и две Lada Granta. Сотрудники Госкомитета РБ по ЧС отключили аккумуляторы машин и оказали пострадавшим первую помощь.

Сообщается также, что в ДТП пострадали мужчина и женщина, оба 1962 года рождения.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: пресс-служба Госкомитета Башкирии по ЧС

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram | Госкомитет РБ по ЧС
Количество просмотров 88
03.09.2024
Фото:Telegram | Госкомитет РБ по ЧС
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