Нержавеющие машины: такие автомобили никогда не будут выпускать и вот, почему

Стало известно, почему автоконцерны не делают машины из нержавеющих материалов

Автопроизводителям экономически невыгодно выпускать автомобили из материалов, не подверженных коррозии. Такое мнение выразили дилеры.

Рассуждая о том, почему заводы по производству машин не используют более долговечные материалы, эксперты уточнили, что в случае применения алюминия, пластика, титана и карбона цены на автомобили будут баснословными, что предсказуемо отразится на продажах.

К тому же, производство автомобилей из указанных материалов – достаточно трудоемкий процесс, более того, некоторые материалы слишком мягкие, например, алюминий. А это самым негативным образом может сказать на безопасности и водителя, и пассажиров во время эксплуатации авто.

Титановые сплавы более прочные, чем алюминий, но у них тоже очень высокие цены, автомобиль из такого материала станет предметом роскоши. Такой композитный материал, как карбон (состоит из полимера и эпоксидной смолы), легок и прочен, а также устойчив к коррозии. Но его использование тоже нерационально в экономическом плане из-за дороговизны.

Автопроизводители заинтересованы в спросе на свою продукцию, его нужно постоянно поддерживать. Поэтому модельный ряд постоянно обновляется, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей. А для того, чтобы мотивировать потребителя на покупку автомобиля, выдерживается определенный срок его эксплуатации. Поэтому автоконцерны не заинтересованы в «вечных» машинах.

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Источник: njcar.ru