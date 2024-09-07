Столкнуть поезда, перевернуть скорую — самые шокирующие краш-тесты

На видео показали краш-тесты поездов, самолетов и автомобилей скорой помощи

Все мы привыкли к более-менее стандартным краш-тестам легковых автомобилей – широко известны, например, европейская система тестирования EuroNCAP, китайская C-NCAP, американская IIHS, есть и еще несколько достаточно продвинутых. Однако испытывать на прочность нужно и другую технику...

И некоторые ее виды как будто нуждается в этом даже немного больше, чем легковушки. Судите сами, как не исследовать на предмет последствий столкновения конструкцию автомобиля скорой помощи, локомотива поезда, авиалайнера?

Все это очень специфические мероприятия – самолет не запихнешь в помещение с катапультой, да и катапульта тут не особенно подойдет. Поэтому фюзеляж проектируемого летательного аппарата просто... сбрасывают с высоты на специальном полигоне! Эти и другие крайне необычные краш-тесты – в видео!

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Источник: TechZone