Столкнуть поезда, перевернуть скорую — самые шокирующие краш-тесты
Все мы привыкли к более-менее стандартным краш-тестам легковых автомобилей – широко известны, например, европейская система тестирования EuroNCAP, китайская C-NCAP, американская IIHS, есть и еще несколько достаточно продвинутых. Однако испытывать на прочность нужно и другую технику...
И некоторые ее виды как будто нуждается в этом даже немного больше, чем легковушки. Судите сами, как не исследовать на предмет последствий столкновения конструкцию автомобиля скорой помощи, локомотива поезда, авиалайнера?
Все это очень специфические мероприятия – самолет не запихнешь в помещение с катапультой, да и катапульта тут не особенно подойдет. Поэтому фюзеляж проектируемого летательного аппарата просто... сбрасывают с высоты на специальном полигоне! Эти и другие крайне необычные краш-тесты – в видео!
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: TechZone