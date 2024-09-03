Большой корейский кроссовер доступен в России. Правда, цена удивит
За 7 900 000 рублей полноразмерный кроссовер можно купить в Москве, а в Екатеринбурге он обойдется уже в 8 300 000 рублей.
Новая версия Hyundai Palisade сохранила репутацию одного из самых просторных и хорошо оснащенных кроссоверов в своем классе. Он получил обновления как во внешнем виде, так и в оснащении.
В комплектации Calligraphy есть подушки безопасности, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон.
Автомобиль также оснащен антипробуксовочной системой, системой стабилизации рулевого управления и функциями помощи при торможении и старте в гору. Обзорность обеспечивают светодиодные фары и датчики света и дождя.
Интерьер Hyundai Palisade включает современную мультимедийную систему с ЖК-экраном и поддержкой Android Auto, Apple CarPlay и Bluetooth. В салоне предусмотрены кожаная отделка, подогрев и вентиляция сидений, а также премиальная аудиосистема.
Внешний вид автомобиля дополнен 20-дюймовыми легкосплавными дисками, рейлингами на крыше и декоративными молдингами.
Рестайлинг добавил автомобилю новые световые приборы, обновленные бамперы и модернизированный интерьер.
Оснащается кроссовер 3,5-литровым бензиновым мотором мощностью 249 л.с., и автоматической коробкой передач. Привод – полный.
В Корее стоимость Hyundai Palisade начинается от 38 670 000 вон (примерно 2,64 млн рублей). Но там также доступны дизельные и более мощные бензиновые V6 версии.
Недавно Hyundai Palisade следующего поколения «засветился» на шпионских снимках. По слухам, построят кроссовер на новой платформе с более длинной колесной базой.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: speedme.ru