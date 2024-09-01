#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Hyundai Palisade 2026 года «засветился» на шпионских снимках

Светодиодные фары Hyundai Palisade 2026 года стали пятиярусными

Модель Hyundai Palisade следующего поколения была замечена фанатами из Palisade Full Change Owners Club. Благодаря этим фотографиям, сделанным в туннеле Южной Кореи, можно оценить форму новых фар и фонарей, несмотря на камуфляж.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Palisade 2026 года под кодовым названием LX3 собирается развить успех своих предшественников с дизайном, который одновременно останется и знакомым, и будет свежим.

По слухам, полноразмерный кроссовер Palisade построят на новой платформе с более длинной колесной базой. Это изменение направлено на увеличение внутреннего пространства, что позволит Palisade лучше конкурировать с такими моделями, как Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.

Hyundai запатентовал в РФ новый кроссовер

Предположительно у автомобиля будет два новых двигателя: 2,5-литровый гибридный силовой агрегат и турбированный 3,5-литровый V6, который должен заменить текущий 3,8-литровый мотор. Эта эволюция свидетельствует о стремлении Hyundai сочетать производительность с заботой об окружающей среде.

Новая модель — не просто обновление, а заявление о видении Hyundai будущего семейного транспорта.

Таким образом, Hyundai Palisade 2026 года готовится стать игроком, который изменит правила игры на рынке 3-рядных кроссоверов.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: KCB

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:KCB
Количество просмотров 1270
01.09.2024
Фото:KCB
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Hyundai Palisade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв