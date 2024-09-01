Hyundai Palisade 2026 года «засветился» на шпионских снимках

Светодиодные фары Hyundai Palisade 2026 года стали пятиярусными

Модель Hyundai Palisade следующего поколения была замечена фанатами из Palisade Full Change Owners Club. Благодаря этим фотографиям, сделанным в туннеле Южной Кореи, можно оценить форму новых фар и фонарей, несмотря на камуфляж.

Palisade 2026 года под кодовым названием LX3 собирается развить успех своих предшественников с дизайном, который одновременно останется и знакомым, и будет свежим.

По слухам, полноразмерный кроссовер Palisade построят на новой платформе с более длинной колесной базой. Это изменение направлено на увеличение внутреннего пространства, что позволит Palisade лучше конкурировать с такими моделями, как Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.

Предположительно у автомобиля будет два новых двигателя: 2,5-литровый гибридный силовой агрегат и турбированный 3,5-литровый V6, который должен заменить текущий 3,8-литровый мотор. Эта эволюция свидетельствует о стремлении Hyundai сочетать производительность с заботой об окружающей среде.

Новая модель — не просто обновление, а заявление о видении Hyundai будущего семейного транспорта.

Таким образом, Hyundai Palisade 2026 года готовится стать игроком, который изменит правила игры на рынке 3-рядных кроссоверов.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: KCB