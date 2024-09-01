Hyundai Palisade 2026 года «засветился» на шпионских снимках
Модель Hyundai Palisade следующего поколения была замечена фанатами из Palisade Full Change Owners Club. Благодаря этим фотографиям, сделанным в туннеле Южной Кореи, можно оценить форму новых фар и фонарей, несмотря на камуфляж.
Palisade 2026 года под кодовым названием LX3 собирается развить успех своих предшественников с дизайном, который одновременно останется и знакомым, и будет свежим.
По слухам, полноразмерный кроссовер Palisade построят на новой платформе с более длинной колесной базой. Это изменение направлено на увеличение внутреннего пространства, что позволит Palisade лучше конкурировать с такими моделями, как Honda Pilot и Toyota Grand Highlander.
Предположительно у автомобиля будет два новых двигателя: 2,5-литровый гибридный силовой агрегат и турбированный 3,5-литровый V6, который должен заменить текущий 3,8-литровый мотор. Эта эволюция свидетельствует о стремлении Hyundai сочетать производительность с заботой об окружающей среде.
Новая модель — не просто обновление, а заявление о видении Hyundai будущего семейного транспорта.
Таким образом, Hyundai Palisade 2026 года готовится стать игроком, который изменит правила игры на рынке 3-рядных кроссоверов.
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«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: KCB