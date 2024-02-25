Шпионские фото самого большого кроссовера Hyundai утекли в сеть
Фотографии с испытаний, опубликованные изданием CarBuzz, раскрывают некоторые детали дизайна нового автомобиля.
Palisade укутан в камуфляж, но уже можно заметить, что стилистика кроссовера напоминает более угловатую стилистику нового Santa Fe. У него вертикальная решетка радиатора, горизонтальный капот и многоярусная оптика.
В салоне у модели будет массивное рулевое колесо и широкий центральный тоннель. Также в автомобиле установлен комплекс дисплеев, которые интегрированы в переднюю панель.
Ожидается, что новое поколение Palisade лишится дизельного 2,2-литрового двигателя. Есть вероятность, что автомобиль получил гибридную силовую установку на базе четырехцилиндрового мотора.
Помимо этого, у кроссовера будет улучшенная система безопасности и новые функции комфорта.
Премьера нового Hyundai Palisade ожидается в следующем году. Кроссовер будет доступен в пяти- и семиместной конфигурациях.
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Источник, фото: Carbuzz
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