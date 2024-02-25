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Шпионские фото самого большого кроссовера Hyundai утекли в сеть

Hyundai начал дорожные тесты обновленного крупного кроссовера Palisade

Фотографии с испытаний, опубликованные изданием CarBuzz, раскрывают некоторые детали дизайна нового автомобиля.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Palisade укутан в камуфляж, но уже можно заметить, что стилистика кроссовера напоминает более угловатую стилистику нового Santa Fe. У него вертикальная решетка радиатора, горизонтальный капот и многоярусная оптика.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade
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В салоне у модели будет массивное рулевое колесо и широкий центральный тоннель. Также в автомобиле установлен комплекс дисплеев, которые интегрированы в переднюю панель.

Ожидается, что новое поколение Palisade лишится дизельного 2,2-литрового двигателя. Есть вероятность, что автомобиль получил гибридную силовую установку на базе четырехцилиндрового мотора.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Помимо этого, у кроссовера будет улучшенная система безопасности и новые функции комфорта.

Премьера нового Hyundai Palisade ожидается в следующем году. Кроссовер будет доступен в пяти- и семиместной конфигурациях.

Источник, фото: Carbuzz

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash | Carbuzz
Количество просмотров 2
25.02.2024
Фото:Unsplash | Carbuzz
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