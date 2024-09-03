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Назван топ брендов автомобилей, реже всего попадающих в смертельные ДТП

Tesla признана одним из самых безопасных автобрендов для водителей и пассажиров

Tesla вошла в рейтинг самых безопасных автомобильных брендов в части количества аварий со смертельным исходом. К такому выводу пришли специалисты компании EpicVIN, специализирующейся на истории транспортных средств, в ходе проведенного исследования.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) за период с 2017 по 2022 годы, только 28,78% пассажиров Tesla, попавших в смертельные аварии, получили травмы, несовместимые с жизнью.

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Такой показатель позволил Tesla занять третье место в топе брендов с наименьшим процентом смертельных исходов в ДТП. На первом и втором местах расположились бренды Land Rover и Ram, показатели которых составляют 23,65% и 18,68% соответственно. Также в рейтинг вошли Isuzu, Audi и Mercedes-Benz (29,76%, 31,52% и 32,84%). В ходе анализа выяснилось, что внедорожники и пикапы действительно проявили себя максимально эффективно в части защиты пассажиров во время аварий.

Такое исследование наглядно показывает важность использования инноваций в автоотрасли с целью повышения безопасности водителей и пассажиров. Tesla уже известна внедрением различных передовых технологий, а результаты исследования еще раз подтвердили статус компании, как одного из лидеров в обеспечении безопасности на дорогах.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: notebookcheck.net

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 147
03.09.2024
Фото:АГН Москва
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