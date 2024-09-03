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Седан «Москвич» подорожал в России

Завод «Москвич» обновил линейку комплектаций кроссовера Москвич 3 и седана Москвич 6

Завод «Москвич» обновил список комплектаций автомобилей Москвич 3 и Москвич 6. Первому вернули лишь вариант комплектации «Стандарт» с вариатором стоимостью 1 760 000 рублей.

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«Стандарт» отличается от комплектации «Стандарт плюс» импульсным электростеклоподъемником с защитой от защемления только в водительской двери (в «Стандарт плюс» он есть во всех дверях) и отсутствием подогрева передних сидений.

Цены и комплектации Москвич 3:

  • «Стандарт плюс» МКП 2024 года – 1 700 000 рублей;
  • «Стандарт» CVT 2024 года – 1 760 000 рублей;
  • «Стандарт плюс» CVT 2024 года – 1 770 000 рублей;
  • «Комфорт» CVT 2024 года – 1 900 000 руб.

Минимальная цена автомобиля Москвич 3 с возвращением версии «Стандарт» не изменилась, оставшись на уровне 1 700 000 рублей, а вот у седана она выросла на 64 000 рублей и теперь составляет 2 200 000 рублей.

Москвич 6
Москвич 6

Цены и комплектации Москвич 6:

  • «Комфорт» (1,5Т CVT) 2024 года – 2 200 000 рублей;
  • «Бизнес» (1,5Т CVT) 2023 года – 2 336 000 рублей;
  • «Бизнес» (1,5Т CVT) 2024 года – 2 400 000 рублей;
  • «Бизнес» (1,5Т GDI DCT6) 2024 года – 2 976 000 рублей;
  • «Техно» (1,5Т GDI DCT6) 2024 года – 3 116 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 162
03.09.2024
Фото:Москвич
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