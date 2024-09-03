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Автобус с пассажирами снес 10 легковушек, есть пострадавшие: детали аварии

В Кирове рейсовый автобус наехал на 10 припаркованных автомобилей

В Кирове 2 сентября текущего года в 11 часов 30 минут рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 3 в заречной части областного центра, съехал с дороги, протаранил 10 припаркованных машин, затем он съехал в кювет и врезался в дерево.

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Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

Городские власти пояснили, что в результате ДТП травмы получили водитель, кондуктор и одна пассажирка. Причина аварии пока не названа, но, по предварительным данным, во время движения у водителя автобуса резко ухудшилось состояние здоровья.

Из-за этого мужчина не справился с управлением, и произошла авария, пояснил глава муниципальной администрации Вячеслав Симаков. Автобус вышел в рейс исправным, заметил он.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области, сайт администрации города Киров

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 90
03.09.2024
Фото:МВД Медиа
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