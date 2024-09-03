Автобус с пассажирами снес 10 легковушек, есть пострадавшие: детали аварии

В Кирове рейсовый автобус наехал на 10 припаркованных автомобилей

В Кирове 2 сентября текущего года в 11 часов 30 минут рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 3 в заречной части областного центра, съехал с дороги, протаранил 10 припаркованных машин, затем он съехал в кювет и врезался в дерево.

Городские власти пояснили, что в результате ДТП травмы получили водитель, кондуктор и одна пассажирка. Причина аварии пока не названа, но, по предварительным данным, во время движения у водителя автобуса резко ухудшилось состояние здоровья.

Из-за этого мужчина не справился с управлением, и произошла авария, пояснил глава муниципальной администрации Вячеслав Симаков. Автобус вышел в рейс исправным, заметил он.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Кировской области, сайт администрации города Киров