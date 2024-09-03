5,3 метра, 380 сил, 3 л: этот конкурент Mercedes S-Class появится в России

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В России бренд Hongqi показал свой новый люксовый седан L1 на ВЭФ-2024

Китайский премиальный автобренд Hongqi презентовал на Восточном экономическом форуме свою первую люксовую модель: седан L1. Мировая премьера автомобиля, который в Китае называется Guoya, прошла весной на Пекинском автосалоне.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Лада Аура, Танк, Москвич и еще 3 громкие новинки осени

В России модель под названием L1 официально появится в 2025 году. Показ новинки на ВЭФ стал предпремьерным.

Размеры Hongqi L1 5353×1998×1511 мм при колесной базе 3260 мм. Под капотом двигатель V6 3.0 c двойным турбонаддувом с отдачей 380 л. с.

Hongqi L1
Hongqi L1

Hongqi это премиальный китайский автобренд, являющийся частью холдинга FAW. В РФ представлено пять моделей марки: кроссоверы HS3, HS5 и E-HS9, а также седаны H5 и H9.

Hongqi L1
Hongqi L1

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1876
03.09.2024
Фото:Wikimedia
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