5,3 метра, 380 сил, 3 л: этот конкурент Mercedes S-Class появится в России

В России бренд Hongqi показал свой новый люксовый седан L1 на ВЭФ-2024

Китайский премиальный автобренд Hongqi презентовал на Восточном экономическом форуме свою первую люксовую модель: седан L1. Мировая премьера автомобиля, который в Китае называется Guoya, прошла весной на Пекинском автосалоне.

В России модель под названием L1 официально появится в 2025 году. Показ новинки на ВЭФ стал предпремьерным.

Размеры Hongqi L1 5353×1998×1511 мм при колесной базе 3260 мм. Под капотом двигатель V6 3.0 c двойным турбонаддувом с отдачей 380 л. с.

Hongqi L1

Hongqi это премиальный китайский автобренд, являющийся частью холдинга FAW. В РФ представлено пять моделей марки: кроссоверы HS3, HS5 и E-HS9, а также седаны H5 и H9.

Hongqi L1

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Autonews.ru