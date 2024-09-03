Для чего в России начали отключать некоторые камеры фотовидеофиксации на трассах

Глава НАС Хайцеэр объяснил необходимость отключения дорожных камер в России

Благодаря работе камер фотовидеофиксации на дорогах России снизилась аварийность, а отсутствие человеческого фактора позитивно отразилось на снижении коррупции. Об этом рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр.

Оценивая эффективность контроля за ситуацией на трассах, он указал, что в некоторых регионах страны все еще есть перегибы.

«Иногда у нас в регионах забывают, что камера фотовидеофиксации – не инструмент для извлечения прибыли, а инструмент для предупреждения, подчеркиваю, предупреждения! правонарушения, то есть нарушения ПДД водителями», – обратил внимание эксперт.

Комментируя нововведение о сокращении камер, Хайцеэр выразил мнение, что в этом нет ничего плохого, потому что свою основную функцию они уже выполнили.

«Главное – вложили в сознание людей мысль о том, что важно следовать правилам дорожного движения: соблюдать скоростной режим, рядность, не выезжать на полосу общественного движения и так далее. Лучше ставить предупреждающие знаки – они понижают уровень нервозности автомобилистов», – считает вице-президент НАС.

Хайцеэр напомнил, что согласно новым правилам камеры должны предупреждать об опасном отрезке дороги всех участников движения. «Камера, конечно, зафиксирует нарушение, но иногда оно может быть фатальным», резюмировал Хайцеэр.

Напомним, с 1 сентября 2024 года в России начался масштабный процесс перенастройки камер в рамках новых требований. Речь идет об отключении в некоторых регионах порядка четверти работающих комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, потому что их установка была произведена с нарушениями.

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Источник: 360.ru