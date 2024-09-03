Новый «кореец» за 2 млн рублей: модели и цены

Топ-5 новых моделей Hyundai и Kia дешевле 2,5 млн рублей

Ресурс Autonews.ru перечислил пять моделей Hyundai и Kia за 2-2,5 млн рублей. Так, за 2,24–2,4 млн рублей можно купить Kia Soul российской сборки и с официальной гарантией, но 2022 г. в.

Кроссовер Hyundai Mufasa, поставляемый в Россию по параллельному импорту, стоит 3 млн рублей, но скидки за кредит и трейд-ин снижают его цену до 2,356-2,4 млн рублей. Под капотом 2,0-литровый бензиновый 160-сильный мотор в сочетании с классической 6-ступенчатой АКП.

Hyundai Mufasa

В продаже есть также Kia Seltos 2022 года выпуска российской сборки, а также авто китайского производства 2024 года выпуска. У первых моторы объемом 1,6 и 2,0 литра, у «китайцев» 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 115 л. с. в сочетании с вариатором. На российские машины распространяется официальная гарантия, на авто из КНР дают гарантию 2 года или 100 тыс. км пробега. Стоимость 2,44 млн рублей с учетом скидки за кредит и трейд-ин в размере 650 тыс. рублей.

Hyundai Elantra после рестайлинга в комплектации Lux стоит 2,145 млн рублей с учетом максимальной скидки. Официальная цена автомобиля 2,86 млн рублей. Он оснащен 1,5-литровым 115-сильным мотором и вариатором. Другой дилер продает такую же Elantra в такой же комплектации (люк, кожаный салон, камера заднего вида, адаптивный свет) за 2,5 млн рублей без учета скидок.

Еще один доступный «кореец» – седан Kia K3 второго поколения. С 1,5-литровым атмосферным мотором и вариатором такая машина стоит от 2 до 2,65 млн рублей. Минимальная цена указана с учетом скидок за кредит и трейд-ин.

Указана стоимость седана в версии Comfort с шестью подушками безопасности, климат-контролем, камерой заднего вида.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Autonews.ru