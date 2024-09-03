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Отечественный производитель к концу года намерен увеличить продажи машин на 75%

Автостат: завод «Москвич» почти на 40% увеличил продажи автомобилей в августе

Отечественный автозавод «Москвич» по итогам августа реализовал 1,9 тыс. автомобилей, включая более 300 лифтбеков «Москвич 6» и более 80 электромобилей «Москвич 3е». Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на пресс-службу производителя.

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Отмечается, что по итогам восьми месяцев 2024 года на рынке России продано свыше 13,3 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе более 1,4 тыс. лифтбеков «Москвич 6» и более 800 электромобилей «Москвич 3е».

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По итогам 2024 года автозавод «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей, для сравнения: в 2023 году предприятие продало 15,3 тыс. экземпляров. Другими словами, динамика продаж может составить порядка 75%.

Напомним, 1 августа текущего года в России состоялась премьера новой модели бренда «Москвич» – семиместного кроссовера с индексом «8». Сообщается, что новинка уже к концу текущего года встанет на конвейер, также начнутся продажи новой модели.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Автостат

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 309
03.09.2024
Фото:АГН Москва
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