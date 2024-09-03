Отечественный производитель к концу года намерен увеличить продажи машин на 75%
Отечественный автозавод «Москвич» по итогам августа реализовал 1,9 тыс. автомобилей, включая более 300 лифтбеков «Москвич 6» и более 80 электромобилей «Москвич 3е». Об этом сообщили специалисты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на пресс-службу производителя.
Отмечается, что по итогам восьми месяцев 2024 года на рынке России продано свыше 13,3 тыс. автомобилей «Москвич», в том числе более 1,4 тыс. лифтбеков «Москвич 6» и более 800 электромобилей «Москвич 3е».
По итогам 2024 года автозавод «Москвич» планирует реализовать 27 тыс. автомобилей, для сравнения: в 2023 году предприятие продало 15,3 тыс. экземпляров. Другими словами, динамика продаж может составить порядка 75%.
Напомним, 1 августа текущего года в России состоялась премьера новой модели бренда «Москвич» – семиместного кроссовера с индексом «8». Сообщается, что новинка уже к концу текущего года встанет на конвейер, также начнутся продажи новой модели.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
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Источник: Автостат