Новая реальность
#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Кабмин: выпуск гибридных автомобилей является приоритетной задачей для автопрома

Мантуров: производство гибридных авто в России получит поддержку государства

Развитие производства гибридных автомобилей в России является одним из приоритетных направлений для автопрома. Этот сегмент войдет в новый национальный проект «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» и получит государственную поддержку. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Развитие производства гибридного транспорта прорабатывается в контуре задач, поставленных Стратегией развития автомобильной промышленности и Концепцией по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта. В рамках профильного нацпроекта ("Промышленное обеспечение транспортной мобильности" - ред.) также будем работать над производством гибридов, и, естественно, уделять ему внимание с точки зрения господдержки», – подчеркнул вице-премьер.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Напомним, текущим летом в России запустили первое производство гибридных автомобилей: на мощностях завода «Моторинвест» в Липецке наладили производство гибрида Evolute i-Space. Кроме того, руководство отечественного АВТОВАЗа тоже рассматривало возможность выпуска гибридных автомобилей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 146
04.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0