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Прецедент: впервые в истории суд оправдал водителя, не прошедшего алкотест

Верховный суд разъяснил, кто уполномочен проводить проверку водителя на алкоголь

Впервые в своей судебной практике Верховный суд освободил от наказания водителя, обвиненного в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Отменой наказания послужил тот факт, что врач, проводивший процедуру медосвидетельствования, не имел для проведения этой процедуры соответствующей квалификации.

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Юрист Лев Воропаев напомнил, что для Верховного суда такое решение является первым, хотя ранее аналогичный вердикт выносил Седьмой кассационный суд.

«Такие дела очень редки по той причине, что защитой водителей занимаются юристы или адвокаты общей практики, которые не специализируются на данных вопросах. Именно поэтому это лишь второе подобное дело, разваленное в суде», – подчеркнул юрист.

Воропаев считает, что таких дел могло быть в разы больше. Дело в том, что во многих населенных пунктах катастрофически не хватает врачей-наркологов с соответствующим образованием и квалификацией. Поэтому процедуру освидетельствования водителей разрешено законодательством проводить фельдшерам, но только после получения такой квалификации.

«Такую квалификацию надо получать в региональных наркодиспансерах, а не во всяких коммерческих или некоммерческих организациях. Так что нехватка подготовленных по всем правилам врачей и фельдшеров в региональных больницах может тяжело отразиться на решении судов по нетрезвым водителям. Тем более что Верховный суд вынес прецедентное решение», – констатирует юрист.

Напомним, в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 Кодекса об административных правонарушениях за вождение в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае повторного правонарушения в соответствие со ст. 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: rg.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 840
04.09.2024
Фото:Depositphotos
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