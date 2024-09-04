Эти машины стали лидерами продаж на вторичке в августе России
По итогам августа в России самыми популярными автомобилями с пробегом стали отечественные модели, сказано в исследовании «Авито Авто». Средняя цена подержанной машины в августе составила 950 тыс. рублей.
Самыми популярными марками в августе 2024 года оказались ВАЗ (Lada) с долей спроса 26,8%, Toyota с 6,9%, Hyundai с 5,6%. Также в пятерку лидеров вошли Kia и Volkswagen. Лидером по динамике предложения за год стала Toyota (рост на 39,4%).
Среди моделей с самым высоким спросом лидирует Lada Priora (4,1%). На втором месте Lada Granta (3%), далее следуют Lada Samara (2,8%), «Жигули» (2%), Hyundai Solaris (2%).
Лучшие показатели по предложению за месяц показала модель Lada Granta с долей 2,9%. На второй и третьей строчках разместились Lada Priora и Ford Focus.
Максимальный прирост количества объявлений год к году также показала Lada Granta (+63,3%).
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Газета.Ru»