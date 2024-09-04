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Новый Skoda Superb проверили на безопасность

Новый Skoda Superb получил пять звезд безопасности по итогам краш-теста EuroNCAP

Новый Skoda Superb прошел проверку на безопасность в краш-тестах EuroNCAP. Организация выявила высокий уровень защиты водителя и пассажиров при всех видах столкновений.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Защиту взрослых пассажиров и водителя оценили в 93%, детей – в 87%, пешеходов – в 82%, системы помощи водителю – в 80%. В целом Skoda Superb получила пять звезд безопасности из пяти.

Сейчас автомобили бренда Skoda не продаются в России официально.

Skoda Superb
Skoda Superb

Новое поколение Skoda Superb представили осенью 2023 года, машина доступна в кузовах универсал и лифтбэк.

Skoda Superb
Skoda Superb

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 907
04.09.2024
Фото:Skoda
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