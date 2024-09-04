Новый Skoda Superb проверили на безопасность

Новый Skoda Superb получил пять звезд безопасности по итогам краш-теста EuroNCAP

Новый Skoda Superb прошел проверку на безопасность в краш-тестах EuroNCAP. Организация выявила высокий уровень защиты водителя и пассажиров при всех видах столкновений.

Защиту взрослых пассажиров и водителя оценили в 93%, детей – в 87%, пешеходов – в 82%, системы помощи водителю – в 80%. В целом Skoda Superb получила пять звезд безопасности из пяти.

Сейчас автомобили бренда Skoda не продаются в России официально.

Skoda Superb

Новое поколение Skoda Superb представили осенью 2023 года, машина доступна в кузовах универсал и лифтбэк.

Skoda Superb

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Autonews.ru