Новый Skoda Superb проверили на безопасность
Новый Skoda Superb прошел проверку на безопасность в краш-тестах EuroNCAP. Организация выявила высокий уровень защиты водителя и пассажиров при всех видах столкновений.
Защиту взрослых пассажиров и водителя оценили в 93%, детей – в 87%, пешеходов – в 82%, системы помощи водителю – в 80%. В целом Skoda Superb получила пять звезд безопасности из пяти.
Сейчас автомобили бренда Skoda не продаются в России официально.
Новое поколение Skoda Superb представили осенью 2023 года, машина доступна в кузовах универсал и лифтбэк.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Autonews.ru