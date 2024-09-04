Этим летом в Москве выявили более 13 тыс. случаев парковки на газонах

Ликсутов: если машина стоит на газоне даже одним колесом, за это грозит штраф

Газоны — не место для автомобиля. Стоянка на них вредит растениям и нарушает плодородные слои почвы.

Максим Ликсутов рассказал, что этим летом инспекторы МАДИ выявили более 13 тыс. случаев парковки на газонах. Машины разносили пыль и грязь по улицам, что могло приводить к аллергическим реакциям у горожан.

Парковка на газоне

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

– Забота об экологии города — наша общая задача.

Просим водителей не парковаться на зеленых насаждениях или корнях деревьев и кустарников.

Помните, даже, если автомобиль стоит одним колесом на газоне, за это тоже грозит штраф.

Пожаловаться на такие нарушения можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.

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Источник: Дептранс