Этим летом в Москве выявили более 13 тыс. случаев парковки на газонах
Ликсутов: если машина стоит на газоне даже одним колесом, за это грозит штраф
Газоны — не место для автомобиля. Стоянка на них вредит растениям и нарушает плодородные слои почвы.
Максим Ликсутов рассказал, что этим летом инспекторы МАДИ выявили более 13 тыс. случаев парковки на газонах. Машины разносили пыль и грязь по улицам, что могло приводить к аллергическим реакциям у горожан.
Парковка на газоне
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:
– Забота об экологии города — наша общая задача.
Просим водителей не парковаться на зеленых насаждениях или корнях деревьев и кустарников.
Помните, даже, если автомобиль стоит одним колесом на газоне, за это тоже грозит штраф.
Пожаловаться на такие нарушения можно по номеру МАДИ: +7(495)540-76-56.
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Источник: Дептранс
«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
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04.09.2024
Фото:АГН «Москва»
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