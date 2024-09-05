«Холмы России 2024» — это будет захватывающе!

Спонсором Чемпионата России по ралли-рейдам «Холмы России 2024» стал бренд «Маяк»

С 19 по 22 сентября пройдет этап Чемпионата России по ралли-рейдам, традиционная серия «Холмы России 2024». Маршрут этого этапа впервые пролегает из Ульяновской области в Республику Мордовия, финишируя в городе Саранск. А в числе спонсоров чемпионата дебютирует отечественный бренд профессиональных ламп для транспорта «Маяк», один из лидеров рынка автокомпонентов России.

Фото: Max Morozov

«Мне лично приятно, что этап Чемпионата пришел ко мне на малую Родину. Мы, команда Маяк, стали частью большого автоспорта. Низкий поклон всем сотрудникам и руководителям компании Маяк!» - говорит лидер команды Олег Заикин.

Это команда из тех, которым в грядущем состязании стоит уделить внимание. Ведь на счету коллектива уже немало достижений – например, на международном ралли «Шелковый путь 2023» экипаж смог войти в тройку победителей в зачете «Гранд-тур», взяв бронзу.

Вообще же к участию ожидаются все зачеты. В составе участников заявлены, помимо прочих, гранды в лице «КАМАЗ-мастер», «ГАЗ Рейд Спорт», «МАЗ-СПОРТавто» и Ural Motorsport. По словам руководителя гонки Александра Грачева, общая дистанция составит около 1 500 километров, из которых более 800 придется на спецучастки.

«Характер трасс в Мордовии не сильно отличается от Ульяновска. Но у нас уже есть чем удивить участников – на маршруте их будет ждать интересная навигация, а многочисленные овражки и ручьи на спецучастке не дадут пилотам расслабиться», – рассказал Грачев.

Административные и технические проверки запланированы на 19 сентября в Ульяновске, там же пройдет короткий пролог и первый большой спецучасток. А вот на третий день караван ралли отправится в столицу Мордовии – Саранск, и финальный спецучасток пройдет уже в новом регионе. Ждем!

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