«Холмы России 2024» — это будет захватывающе!
С 19 по 22 сентября пройдет этап Чемпионата России по ралли-рейдам, традиционная серия «Холмы России 2024». Маршрут этого этапа впервые пролегает из Ульяновской области в Республику Мордовия, финишируя в городе Саранск. А в числе спонсоров чемпионата дебютирует отечественный бренд профессиональных ламп для транспорта «Маяк», один из лидеров рынка автокомпонентов России.
«Мне лично приятно, что этап Чемпионата пришел ко мне на малую Родину. Мы, команда Маяк, стали частью большого автоспорта. Низкий поклон всем сотрудникам и руководителям компании Маяк!» - говорит лидер команды Олег Заикин.
Это команда из тех, которым в грядущем состязании стоит уделить внимание. Ведь на счету коллектива уже немало достижений – например, на международном ралли «Шелковый путь 2023» экипаж смог войти в тройку победителей в зачете «Гранд-тур», взяв бронзу.
Вообще же к участию ожидаются все зачеты. В составе участников заявлены, помимо прочих, гранды в лице «КАМАЗ-мастер», «ГАЗ Рейд Спорт», «МАЗ-СПОРТавто» и Ural Motorsport. По словам руководителя гонки Александра Грачева, общая дистанция составит около 1 500 километров, из которых более 800 придется на спецучастки.
«Характер трасс в Мордовии не сильно отличается от Ульяновска. Но у нас уже есть чем удивить участников – на маршруте их будет ждать интересная навигация, а многочисленные овражки и ручьи на спецучастке не дадут пилотам расслабиться», – рассказал Грачев.
Административные и технические проверки запланированы на 19 сентября в Ульяновске, там же пройдет короткий пролог и первый большой спецучасток. А вот на третий день караван ралли отправится в столицу Мордовии – Саранск, и финальный спецучасток пройдет уже в новом регионе. Ждем!
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