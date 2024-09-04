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Надежный японский кроссовер с проверенным мотором и АКП привезли в Россию

В России появились в продаже новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от ₽2,89 млн

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять кроссовер Suzuki Fronx. Автомобиль 2024 года выпуска официальный дилер марки из Нижнего Новгорода продает за 3,26 млн рублей.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Длина кроссовера равна 3995 мм при колесной базе 2520 мм. Автомобиль предлагается в богатой комплектации с датчиками света и дождя, системой кругового обзора, медиасистемой с крупным экраном, проекционным дисплеем, светодиодной светотехникой.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx

Suzuki Fronx оснащен простым атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

В Ставрополе за 2,889 млн рублей продается новый Fronx 2023 года выпуска с теми же агрегатами и тоже в богатой комплектации.

Suzuki Fronx
Suzuki Fronx

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 4346
04.09.2024
Фото:Suzuki
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