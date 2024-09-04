Надежный японский кроссовер с проверенным мотором и АКП привезли в Россию

В России появились в продаже новые кроссоверы Suzuki Fronx по цене от ₽2,89 млн

В Россию по параллельным каналам продолжают поставлять кроссовер Suzuki Fronx. Автомобиль 2024 года выпуска официальный дилер марки из Нижнего Новгорода продает за 3,26 млн рублей.

Длина кроссовера равна 3995 мм при колесной базе 2520 мм. Автомобиль предлагается в богатой комплектации с датчиками света и дождя, системой кругового обзора, медиасистемой с крупным экраном, проекционным дисплеем, светодиодной светотехникой.

Suzuki Fronx

Suzuki Fronx оснащен простым атмосферным 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., 4-ступенчатой АКП. Привод передний.

В Ставрополе за 2,889 млн рублей продается новый Fronx 2023 года выпуска с теми же агрегатами и тоже в богатой комплектации.

Suzuki Fronx

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: «Автоновости дня»