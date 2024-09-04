Легковушка столкнулась с грузовиком: подробности смертельного ДТП
В аварии на трассе в Калмыкии погибли трое и пострадали два человека
На трассе в Целинном районе Калмыкии столкнулись две легковушки: ВАЗ-2115 под управлением 57-летнего жителя города Элиста и Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний местный житель.
Уточняется, что в результате происшествия от полученных травм умерли водитель и два пассажира ВАЗ-2115. Водителя и пассажира иномарки госпитализировали.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: Telegram-канал МВД Калмыкии
Фото:МВД Медиа
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04.09.2024
Фото:МВД Медиа
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