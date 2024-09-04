Легковушка столкнулась с грузовиком: подробности смертельного ДТП

В аварии на трассе в Калмыкии погибли трое и пострадали два человека

На трассе в Целинном районе Калмыкии столкнулись две легковушки: ВАЗ-2115 под управлением 57-летнего жителя города Элиста и Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний местный житель.

Уточняется, что в результате происшествия от полученных травм умерли водитель и два пассажира ВАЗ-2115. Водителя и пассажира иномарки госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Telegram-канал МВД Калмыкии