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Легковушка столкнулась с грузовиком: подробности смертельного ДТП

В аварии на трассе в Калмыкии погибли трое и пострадали два человека

На трассе в Целинном районе Калмыкии столкнулись две легковушки: ВАЗ-2115 под управлением 57-летнего жителя города Элиста и Toyota Camry, за рулем которой находился 44-летний местный житель.

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Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Уточняется, что в результате происшествия от полученных травм умерли водитель и два пассажира ВАЗ-2115. Водителя и пассажира иномарки госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Источник: Telegram-канал МВД Калмыкии

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 115
04.09.2024
Фото:МВД Медиа
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