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Продается редкая модель авто ограниченной серии в честь победы гонщика Формулы-1

Редкий Mercedes-Benz SLR Майкла Джордана выставлен на продажу почти за ₽60 млн

Редкая модель Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 года выпуска выставлен на продажу на онлайн-площадке TBTFW. Автомобиль выпустили ограниченной серией в 155 экземпляров, а свое название он получил в честь победы пилота Формулы-1 британского гонщика Стирлинга Мосса в гонке «Милле Милья» 1955 года. Экземпляр, выставленный на продажу автомобиль ранее принадлежал величайшему баскетболисту Майклу Джордану.

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«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Дебют Mercedes-Benz SLR McLaren в виде концепта состоялся в 1999 году, а в серию автомобиль пошел в 2003 году. Разработка машины проводилась при участии McLaren. Под капотом Mercedes SLR McLaren 722 Edition стоит двигатель M155 SLR V8 объемом 5,4 л мощностью 460 кВт (626 л. с.), хотя в исполнении 722 Edition силовая установка выдает 478 кВт (650 л. с.).

Mercedes-Benz SLR McLaren
Mercedes-Benz SLR McLaren

От базовой версии 722 Edition отличается более легким весом, у него более жесткая подвеска и уменьшенный дорожный просвет. Для разгона до 100 км/ч машине понадобится всего 3,6 секунды, а максимальная скорость достигает 337 км/ч.

Mercedes-Benz SLR McLaren
Mercedes-Benz SLR McLaren

Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition Майкла Джордана продают за 650 тыс. долларов (57,59 млн рублей по актуальному курсу). Примечательно, что весной 2023 года на аукционе Bonhams аналогичную модель продали за 770 тыс евро (840 тыс. долларов на тот момент, 74,43 млн рублей по текущему курсу). А в июле текущего года более редкая модель Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, вышедшая ограниченной серией всего в 45 экземпляров, ушла с молотка на торгах RM Sotheby’s за 3,4 млн евро (332,56 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: carscoops.com

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Ушакова Ирина
Фото:Carscoops
Количество просмотров 103
04.09.2024
Фото:Carscoops
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