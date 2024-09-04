Вас сбил самокатчик? Имеете право на компенсацию морального вреда и за ущерб здоровью

Юрист Тындик рассказал, как взыскать с пользователя СИМ компенсацию за ущерб

Пострадавший по вине водителя электросамоката пешеход имеет законное право взыскать с него компенсацию для лечения, компенсацию морального вреда и имущественного ущерба. Об этом рассказал адвокат Андрей Тындик.

Он подчеркнул, что в случае аварии с участием средства индивидуальной мобильности (СИМ) пешеходу необходимо вызвать скорую или самому добраться до травмпункта.

«Затем вопрос потребуется решать в судебном порядке. Причем, если степень телесных повреждений средняя или высокая, еще и в уголовном», – объясняет адвокат.

Тындик подчеркивает, что в случае ДТП самокатчики мгновенно скрываются с места происшествия. В этом случае нужно обратиться в полицию, шанс разыскать виновных есть, особенно в мегаполисах, где установлены камеры видеонаблюдения, подчеркивает юрист. Чтобы установить личность пользователя СИМ, понадобятся показания свидетелей.

«Важно сфотографировать или снять на видео виновника и его транспортное средство, особенно если есть попытка скрыться. Еще нелишним будет зафиксировать на камеру обстановку на месте происшествия и полученные пешеходом повреждения», – советует адвокат.

Если самокат арендованный, он должен иметь госномер – его нужно запомнить, а еще лучше – сфотографировать, рекомендует Тындик. Сотрудникам полиции будет легче разыскать нарушителя при помощи данных в приложениях аренды самокатов, резюмировал адвокат.

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Источник: pnp.ru