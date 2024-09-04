Искусственный интеллект научат вести диалог с водителем и отвечать на вопросы

Volkswagen с 6 сентября начнет внедрять в автомобили голосовой помощник ChatGPT

Немецкий автоконцерн Volkswagen интегрирует голосового помощника ChatGPT в большинство своих автомобилей с 6 сентября текущего года. В первую очередь новация затронет модели Jetta и Jetta GLI 2025 года, а также некоторые версии ID.4 2024 года.

Отмечается, что голосовой помощник Volkswagen IDA улучшат за счет интеграции с ChatGPT, благодаря этому коммуникации клиентов с системой станут удобными и функциональными. Чтобы активировать ChatGPT, владельцам автомобилей с совместимой системой ID.4 2024 года нужно будет оформить услугу Plus Speech with AI через платформу Volkswagen Car-Net. Функциональность ChatGPT активируется в автоматическом режиме уже через неделю. Новые модели, включая оснащенные аккумулятором на 62 кВт/ч, обновят к концу 2024 года.

Автомобили ID.4 и ID. Buzz обеспечат доступом к Plus Speech with AI на протяжении трех лет бесплатно, а GTI, Golf R и Tiguan получат год бесплатного использования услуги. С 2025 года владельцы Jetta, Jetta GLI и Taos будут оформлять подписку посредством мобильного приложения myVW.

Что касается моделей Atlas и Atlas Cross Sport, их обеспечат ChatGPT в 2026 году. Отмечается, что голосовой помощник IDA на базе Cerence Chat Pro способен не только управлять навигацией, мультимедиа и климат-контролем, но и вступать в диалог, а также отвечать на различные вопросы. Для активации потребуется голосовая команда: «Привет, IDA» или «Привет, Volkswagen», в зависимости от модели автомобиля, или нажатием кнопки на рулевом колесе.

В Volkswagen заверили, что у ChatGPT не будет доступа к данным автомобиля, а вся контекстуальная информация будет сразу удаляться с целью обеспечения конфиденциальности.

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Источник: theverge.com