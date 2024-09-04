Лучший результат за 10 лет: продажи машин в России бьют рекорды

АЕБ: авторынок России в августе 2024 года вырос на 34%

По итогам августа текущего года в России было продано 152 012 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с августом 2023-го рост составил 34%.

Эксперты организации называют продажи самыми высокими итогами августа, начиная с 2015 года.

Всего за январь-август текущего года авторынок вырос на 62%.

Эксперты АЕБ считают, что российский авторынок растет на фоне отложенного спроса, формировавшегося после февраля 2022 года в условиях дефицита предложения.

Также сыграли свою роль и ожидания повышения ставок утилизационного сбора с 1 октября.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

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Источник: Коммерсант