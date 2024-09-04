#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

Лучший результат за 10 лет: продажи машин в России бьют рекорды

АЕБ: авторынок России в августе 2024 года вырос на 34%

По итогам августа текущего года в России было продано 152 012 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). По сравнению с августом 2023-го рост составил 34%.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Эксперты организации называют продажи самыми высокими итогами августа, начиная с 2015 года.

Всего за январь-август текущего года авторынок вырос на 62%.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

Эксперты АЕБ считают, что российский авторынок растет на фоне отложенного спроса, формировавшегося после февраля 2022 года в условиях дефицита предложения.

Также сыграли свою роль и ожидания повышения ставок утилизационного сбора с 1 октября.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Источник: Коммерсант

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 239
04.09.2024
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0