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Две модели популярного китайского бренда подорожали: известны цены

Компания Geely в начале сентября подняла цены на две модели в России

Бренд Geely поднял цены на несколько своих моделей. В российском офисе китайской компании переписали прайс-листы седана Emgrand и кроссовера Atlas Pro.

Geely Atlas Pro
Geely Atlas Pro
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Так, Geely Emgrand подорожал во всех комплектациях на 20 000 рублей: его стоимость составляет 2 059 990 – 2 539 990 руб. На столько же подорожали родственные Geely Atlas Pro (цена 2 059 990 – 2 539 990 руб.).

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На остальные модели обоих брендов цены остались прежними.

Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 331
04.09.2024
Фото:
«За рулем»
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