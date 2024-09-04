Две модели популярного китайского бренда подорожали: известны цены
Компания Geely в начале сентября подняла цены на две модели в России
Бренд Geely поднял цены на несколько своих моделей. В российском офисе китайской компании переписали прайс-листы седана Emgrand и кроссовера Atlas Pro.
Geely Atlas Pro
Так, Geely Emgrand подорожал во всех комплектациях на 20 000 рублей: его стоимость составляет 2 059 990 – 2 539 990 руб. На столько же подорожали родственные Geely Atlas Pro (цена 2 059 990 – 2 539 990 руб.).
На остальные модели обоих брендов цены остались прежними.
Ранее сообщалось, что в России подешевели популярные корейские полноприводные кроссоверы с надежным и мощным дизелем.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Автоновости дня
331
04.09.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0