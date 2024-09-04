Позиции утрачены: в МИД рассказали о перспективах японского автопрома в России

Представитель МИД Захарова напомнила, кто виноват в уходе Японии с авторынка РФ

Автомобильный рынок России для Токио утрачен, и решение об уходе японского автопрома из нашей страны принимали в Токио. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», – подчеркнула дипломат.

Отвечая на соответствующий вопрос японского журналиста в ходе брифинга, Захарова напомнила, что именно власти Японии пытались изолировать Российскую Федерацию, чем и навредили сами себе.

Напомним, власти Японии приняли решение уйти с российского авторынка, а также запретили отправку в Россию автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литра, гибридных моделей и электромобилей.

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Источник: РИА Новости