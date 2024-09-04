Позиции утрачены: в МИД рассказали о перспективах японского автопрома в России
Представитель МИД Захарова напомнила, кто виноват в уходе Японии с авторынка РФ
Автомобильный рынок России для Токио утрачен, и решение об уходе японского автопрома из нашей страны принимали в Токио. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», – подчеркнула дипломат.
Отвечая на соответствующий вопрос японского журналиста в ходе брифинга, Захарова напомнила, что именно власти Японии пытались изолировать Российскую Федерацию, чем и навредили сами себе.
Напомним, власти Японии приняли решение уйти с российского авторынка, а также запретили отправку в Россию автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литра, гибридных моделей и электромобилей.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: РИА Новости
Фото:Unsplash
841
04.09.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0