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Позиции утрачены: в МИД рассказали о перспективах японского автопрома в России

Представитель МИД Захарова напомнила, кто виноват в уходе Японии с авторынка РФ

Автомобильный рынок России для Токио утрачен, и решение об уходе японского автопрома из нашей страны принимали в Токио. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Для Японии с точки зрения автомобильной промышленности российский рынок утрачен», – подчеркнула дипломат.

Отвечая на соответствующий вопрос японского журналиста в ходе брифинга, Захарова напомнила, что именно власти Японии пытались изолировать Российскую Федерацию, чем и навредили сами себе.

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Напомним, власти Японии приняли решение уйти с российского авторынка, а также запретили отправку в Россию автомобилей с двигателями объемом свыше 1,9 литра, гибридных моделей и электромобилей.

Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 841
04.09.2024
Фото:Unsplash
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