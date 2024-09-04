Популярный у россиян внедорожник модифицировали, и он стал еще круче

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Wald анонсировал Toyota Land Cruiser Prado в двух версиях – для бездорожья и шоссе

Японское ателье Wald International анонсировало тюнинг-комплект для Toyota Land Cruiser Prado 2025. Согласно обнародованным рендерам, внедорожник кардинально изменится внешне. Отмечается, что концерн готовит сразу два варианта: для езды по трассам и по бездорожью.

Toyota Land Cruiser Prado by Wald
Toyota Land Cruiser Prado by Wald
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Бампер выглядит теперь более агрессивным, у него крупные воздухозаборники и встроенные светодиоды, также снизу есть защитная пластина для езды на бездорожье. На капоте – воздухозаборник, решетка радиатора и фары получили темную отделку, а расширители колесных арок стали шире.

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Версия для бездорожья теперь имеет лифт-комплект и внедорожные шины на шестиспицевых дисках, второй вариант для трасс занижен и получил низкопрофильную резину на больших литых дисках. На крыше спойлер с дополнительными светодиодами. Заднюю часть не показали, но с большой долей вероятности ее тоже изменили.

Что касается изменений в силовом агрегате, то пока об этом информации нет. Неизвестна и дата старта продаж, Wald обещает, что в самое ближайшее время появится официальная информация.

Источник: Carscoops

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Carscoops
Количество просмотров 3201
04.09.2024
Фото:Depositphotos | Carscoops
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser Prado  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.
+5