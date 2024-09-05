До работы — на метро: чиновников обяжут популяризировать общественный транспорт
Руководителей органов власти, а также депутатов всех уровней хотят обязать пользоваться общественным транспортом для поездок к месту работы в течение двух рабочих дней каждую неделю. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение Госдумы депутат от фракции «Новые люди» Владимир Плякин.
«Предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю использовать общественный транспорт для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения "Дней без автомобиля" устанавливаются Правительством Российской Федерации для федеральных чиновников», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.
По мнению автора инициативы, введение такой меры поможет ответственным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в своем регионе. Кроме того, будет способствовать повышению доверия граждан к представителям власти.
Кроме того, наглядный пример чиновников, пользующихся общественным транспортом, побудит граждан тоже пересесть с личных авто на общественный транспорт. В итоге уменьшится загруженность дорог и улучшится экологический фон в регионах, отмечается в документе.
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Источник: ria.ru