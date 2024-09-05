#
Где сэкономить?ГалереиПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Китайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер DFSK ix7
19 сентября
В России сильно подешевел популярный китайский кроссовер
Цена кроссовера DFSK ix7 снизилась в России на...
GAC GS8
19 сентября
В России подешевели все автомобили популярного китайского бренда
Машины марки GAC в базовых версиях в сентябре...
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
19 сентября
Lada Aura получит новую силовую установку – вот что известно
АВТОВАЗ разработал полностью электрическую...

До работы — на метро: чиновников обяжут популяризировать общественный транспорт

В Госдуме хотят пересадить чиновников и депутатов на общественный транспорт

Руководителей органов власти, а также депутатов всех уровней хотят обязать пользоваться общественным транспортом для поездок к месту работы в течение двух рабочих дней каждую неделю. Соответствующий законопроект внесет на рассмотрение Госдумы депутат от фракции «Новые люди» Владимир Плякин.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ
«Предлагается обязать руководителей федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также депутатов всех уровней в течение двух рабочих дней каждую неделю использовать общественный транспорт для прибытия на рабочее место в рамках проведения акции "Дни без автомобиля". Даты и порядок проведения "Дней без автомобиля" устанавливаются Правительством Российской Федерации для федеральных чиновников», – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроссоверы дешевле 1,9 млн рублей – 6 лучших вариантов

По мнению автора инициативы, введение такой меры поможет ответственным лицам лучше понять проблемы общественного транспорта в своем регионе. Кроме того, будет способствовать повышению доверия граждан к представителям власти.

Кроме того, наглядный пример чиновников, пользующихся общественным транспортом, побудит граждан тоже пересесть с личных авто на общественный транспорт. В итоге уменьшится загруженность дорог и улучшится экологический фон в регионах, отмечается в документе.

  • «За рулем» можно читать в Viber
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Источник: ria.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 48
05.09.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0