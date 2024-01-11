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Чиновники массово пересаживаются на Лады — для Госдумы РФ заказали 100 новых машин

Соколов: АВТОВАЗ поставит 100 новых Lada Vesta для чиновников в рамках госзаказа

АВТОВАЗ в 2024 году поставит Госдуме РФ 100 новых автомобилей Lada Vesta в рамках государственного заказа. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Он уточнил, что уже совсем скоро чиновники начнут получать автомобили новой модели Lada Aura, построенной на базе Vesta. Первую партию этих машин получат сотрудники Министерства финансов РФ.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?
«Глава Минфина Антон Силуанов был первым, кто сел за руль Lada Aura, это было на Петербургском экономическом форуме. И министерским решением заказал первую опытную партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу года, сейчас проходит процесс передачи автомобилей для сотрудников Министерства финансов. Один такой автомобиль, я точно знаю, стоит перед Советом Федерации РФ», — отметил глава концерна.

Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Госдума с 1 января 2024 года прекратит оплату расходов парламентариев на бензин, если они не будут пользоваться машинами российского производства или иномарками, рекомендованные Минпромторгом.

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Источник: iz.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
11.01.2024
Фото:Wikimedia
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-35