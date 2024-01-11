Чиновники массово пересаживаются на Лады — для Госдумы РФ заказали 100 новых машин
АВТОВАЗ в 2024 году поставит Госдуме РФ 100 новых автомобилей Lada Vesta в рамках государственного заказа. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Он уточнил, что уже совсем скоро чиновники начнут получать автомобили новой модели Lada Aura, построенной на базе Vesta. Первую партию этих машин получат сотрудники Министерства финансов РФ.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
«Глава Минфина Антон Силуанов был первым, кто сел за руль Lada Aura, это было на Петербургском экономическом форуме. И министерским решением заказал первую опытную партию для своих коллег. Она была изготовлена к концу года, сейчас проходит процесс передачи автомобилей для сотрудников Министерства финансов. Один такой автомобиль, я точно знаю, стоит перед Советом Федерации РФ», — отметил глава концерна.
Напомним, в декабре 2023 года стало известно, что Госдума с 1 января 2024 года прекратит оплату расходов парламентариев на бензин, если они не будут пользоваться машинами российского производства или иномарками, рекомендованные Минпромторгом.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: iz.ru
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.