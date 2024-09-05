В России дилеры переписали цены на популярные китайские кроссоверы

В РФ подорожали кроссоверы Chery Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 4 Pro на ₽30-120 тыс.

Рестайлинговый 7-местный Tiggo 8 Pro Max и компактный Tiggo 4 Pro 18 Years Edition подорожали. Первый в ряде версий лишился прямой скидки, а у Tiggo 4 Pro 18 Years Edition скидка стала меньше. В итоге автомобили подорожали на 30-120 тыс. рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max, который теперь представлен только в комплектациях 2024 года выпуска, в комплектациях Elite и Dreamline с передним приводом больше не имеет прямой скидки в 120 тыс. рублей. Без нее эти версии теперь стоят 3 200 000 и 3 450 000 рублей.

Теперь Chery Tiggo 8 Pro Max с прямой скидкой в размере 120 тыс. руб. стоит в зависимости от модификации 3 200 000 – 4 030 000 руб. Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition со скидкой 230-305 тыс. руб. предлагается по цене 1 850 000 – 2 335 000 руб.

Chery Tiggo 4 Pro

Chery Tiggo 4 Pro 18 Years Edition не отличается от «обычного» Tiggo 4 Pro по оснащению и дизайну салона. Что касается техники, то можно выбрать или 1,5-литровый 113-сильный «атмосферник» или турбомотор мощностью 147 л.с..

Chery Tiggo 8 Pro Max получил модифицированный 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. и 7-ступенчатый преселективный робот.

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Источник: «Автоновости дня»